Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

France Beaudoin devient la toute première égérie québécoise pour cette grande marque

Ils n'auraient pu trouver une meilleure porte-parole.

Image de l'article France Beaudoin devient la toute première égérie québécoise pour cette grande marque
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La grande marque française de soins pour la peau Vichy a décidé de s'allier avec l'une de nos plus formidables artistes, pour sa nouvelle campagne publicitaire.

En effet, l'animatrice d'En direct de l'univers, France Beaudoin, devient ainsi la première égérie québécoise pour Vichy.

La boîte de production Pamplemousse Média a célébré la formidable nouvelle sur ses réseaux sociaux. Honnêtement, Vichy n'aurait pu choisir mieux avec cette femme, artiste et productrice accomplie, qui rayonne avec authenticité à chacune de ses apparitions publiques.

Pamplemousse média écrit : « France Beaudoin est la première égérie québécoise pour Vichy ⭐️

C’est aujourd’hui qu’est lancée la campagne de Vichy avec France Beaudoin. Une collaboration qui allait de soi, puisque les produits font partie de sa vie depuis près de 20 ans.

La philosophie de France, c’est de vivre à fond, de façon décomplexée, avec confiance, humour et liberté. Sans vouloir préserver à tout prix l’apparence de la jeunesse, on célèbre avec grâce le temps qui passe. 💛 »

Voyez les premières images dans la publication ci-dessous.

Cette bonne nouvelle accompagne le fait que nous pouvons voir l'animatrice à Ciao Milano tous les jours sur les ondes de Radio-Canada, et ce jusqu'au 21 février, une proposition qui permet de célébrer les moments marquants des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

On retrouvera bien sûr France Beaudoin à la barre d'En direct de l'univers à compter du samedi 28 février à 29 h sur les ondes de Radio-Canada.

Mentionné dans cet article

Photo de France Beaudoin
France Beaudoin

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.6 - c247b1d4