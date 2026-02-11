France Beaudoin devient la toute première égérie québécoise pour cette grande marque

La grande marque française de soins pour la peau Vichy a décidé de s'allier avec l'une de nos plus formidables artistes, pour sa nouvelle campagne publicitaire.

En effet, l'animatrice d'En direct de l'univers, France Beaudoin, devient ainsi la première égérie québécoise pour Vichy.

La boîte de production Pamplemousse Média a célébré la formidable nouvelle sur ses réseaux sociaux. Honnêtement, Vichy n'aurait pu choisir mieux avec cette femme, artiste et productrice accomplie, qui rayonne avec authenticité à chacune de ses apparitions publiques.

Pamplemousse média écrit : « France Beaudoin est la première égérie québécoise pour Vichy ⭐️

C’est aujourd’hui qu’est lancée la campagne de Vichy avec France Beaudoin. Une collaboration qui allait de soi, puisque les produits font partie de sa vie depuis près de 20 ans.

La philosophie de France, c’est de vivre à fond, de façon décomplexée, avec confiance, humour et liberté. Sans vouloir préserver à tout prix l’apparence de la jeunesse, on célèbre avec grâce le temps qui passe. 💛 »

Voyez les premières images dans la publication ci-dessous.

Cette bonne nouvelle accompagne le fait que nous pouvons voir l'animatrice à Ciao Milano tous les jours sur les ondes de Radio-Canada, et ce jusqu'au 21 février, une proposition qui permet de célébrer les moments marquants des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

On retrouvera bien sûr France Beaudoin à la barre d'En direct de l'univers à compter du samedi 28 février à 29 h sur les ondes de Radio-Canada.