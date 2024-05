Marc Dupré fait un retour en musique avec une chanson dansante

Se raconter. Là était le désir de Marc Dupré, alors qu'il s'aventurait dans une avenue (pas si) nouvelle, celle de l'humour. En effet, dans les années 1990, l'artiste s'est fait connaître comme révélation Juste pour rire. C'est plutôt discrètement qu'il a renoué avec ses premières amours, en présentant Ben voyons donc!, un one-man-show qui jongle entre imitations, chansons et humour et qui dresse le bilan de sa vie. C'est d'ailleurs sa fille, Stella Dupré qui en assure la première partie, en offrant une performance musicale originale.

En spectacle depuis le début de l'année, il expliquait en entrevue avec Gino Chouinard, à l’émission Salut Bonjour, qu'il retrouve l'excitation de ses débuts sur scène en musique avec ce projet, la fébrilité d'un petit garçon.

Malgré cette ère de défis audacieux et de transformation, la nouvelle du jour nous assure que l'artiste n'en a pas terminé avec l'interprétation de succès musicaux. Son nouveau simple, « Danser la nuit », a des airs entraînants, électro-pop, une pièce qui a tout en commun avec les grands succès d'été des radios populaires! Et à en croire les paroles, qui inspirent au laisser-aller et à l'abandon face à l'inconnu, on peut penser que son récent saut dans le vide aura donné un souffle renouvelé à son inspiration! Découvrez la chanson dans la vidéo ci-bas.

« Danser la nuit » est d'ailleurs la première pièce d'un 9e album, qui sera dévoilé l'automne prochain.

Du côté de l'humour, l'artiste a par ailleurs ajouté des dates supplémentaires à sa tournée avec une résidence au Théâtre Capitole de Québec pour 5 soirs en août. L'ensemble des arrêts et les billets sont disponibles sur le site de Marc Dupré, ici.