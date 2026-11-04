Lili et Théo Vallières, les enfants de l'auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières, font équipe pour proposer leur version de la chanson « Folie en quatre » de Daniel Bélanger sur leurs réseaux sociaux.

Guitare à la main, Théo joue et chante, accompagné par sa soeur qui fait les harmonies. On peut dire qu'il y a beaucoup de talent dans cette famille!

Voyez la vidéo ci-dessous.

On avait déjà vu Lili plusieurs fois chanter avec son père, dont à Bonsoir Bonsoir l'été dernier. La jeune femme, qui étudie en enseignement préscolaire primaire, a une voix douce et magnifique, mais ne souhaite pas faire carrière dans le milieu de la chanson comme son père.

En revanche, Théo fait partie de la formation Appalaches 50, un groupe de rock indépendant et francophone, originaire de Magog. Il y est chanteur et guitariste.

Quant à Vincent Vallières, il poursuit sa tournée Au travers de la route, partout à travers le Québec. Pour les détails et les billets, c'est par ici.