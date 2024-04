En janvier dernier, 14 académiciens mettaient le feu aux planches du Centre Bell et du Centre Vidéotron. La foule était en délire devant les artistes, réunis tous ensemble sur scène pour la première fois depuis 2003, l'époque où était diffusé la première saison de cette émission qui a marqué toute une génération.

Le spectacle monté pour l'occasion devait être une réunion unique, présenté le temps d'une représentation par métropole. Une entrevue avec Émily Bégin en début de saison nous avait déjà mis la puce à l'oreille quant à un possible retour sur scène pendant l'été. Les chanteurs souhaitaient permettre à ceux qui l'auraient manqué (ou voudraient le voir à nouveau) de les retrouver, mais cette fois avec un concert plus accessible.

Et voilà que l'annonce de la programmation de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu confirme la bonne nouvelle : Et c'est pas fini! sera présenté le soir de l'ouverture des festivités, le 9 août prochain.

Le plus grand rassemblement de ballons d'air chaud au Canada dévoilait aussi en tête d'affiche les noms de Bryan Adams, Simple Plan, Avril Lavigne, Charlotte Cardin, Matt Lang et Ludovick Bourgeois avec son spectacle des BB (on vous en parle, ici). Une programmation vacillant entre stars internationales et locales, qui naviguera entre le rock, la pop, le country et l'adulte contemporain.

Parmi les noms à surveiller :

Léonie Gray, dont les compositions entre le soul et la pop nous charment à tous coups

RÊVE, une artiste montréalaise à l'ascension internationale qui vogue dans l'electro-pop et nous fait vibrer

Emi Jeen, en pleine ascension dans la musique alternative-punk-pop. Les fans d'Avril Lavigne qui ne connaissent pas encore la québécoise adoreront probablement ce qu'ils découvriront sur la scène en attendant l'icône de punk-pop Américaine.

Voyez l'ensemble de la programmation sur l'image suivante, ou sur le site web du festival.