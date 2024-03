Un public enflammé accueille Ludovick Bourgeois à Québec

Personne n'était mieux désigné que Ludovick Bourgeois, le fils de Patrick Bourgeois, pour reprendre l'oeuvre des BB sur scène. Même s'il avait à peine trois ans quand le groupe s'est séparé, il a eu un accès privilégié à l'homme derrière les chansons, en plus de faire plusieurs années de tournée avec la formation rock lors de leur grand retour sur scène dans les années 2000.

La chose qui frappe d'emblée, c'est la grande ressemblance entre la voix de Ludovick et celle de son père. Dans le spectacle, d'ailleurs, le fils laisse à un moment son père interpréter un passage d'une de ses chansons et la parenté du timbre des deux hommes devient saisissante.

Avant de s'attaquer aux canons du groupe, Ludovick lance la soirée avec des pièces un peu moins connues du répertoire des BB, telles que « Cavalière », « Twist de nuit », « La sirène » et « Le gamin ». C'est d'ailleurs cette dernière que l'héritier considère comme sa préférée. Il interprète également la seule reprise que se permettaient les BB à l'époque sur scène, soit « La poupée qui fait non », popularisée par Les Sultans. Le chanteur met tout de même les spectateurs en garde : les risques que cette pièce joue en boucle dans leur tête pendant des jours sont réels et assumés.

Les nombreux écrans qui recouvrent la scène permettent d'agrémenter le spectacle de quelques designs des années 80 et, surtout, d'images d'archives provenant de la collection personnelle de Patrick Bourgeois. Voir le bébé Ludo qui rit dans les bras de son papa émeut instantanément. Si Ludovick Bourgeois s'efforce d'être festif et badin la plupart du temps, il passe en mode confidence au moment d'interpréter « Seul au combat ». Il revient alors sur les circonstances de la mort de son père, en 2017. Les spectateurs l'écoutent sagement, s'essuyant même quelques larmes. Au cours de sa prestation, le public confirme son appréciation par quelques ovations debout habitées.

Ludovick Bourgeois apporte beaucoup de bonheur aux nostalgiques avec cette tournée hommage. Chanter « Fais attention », « T'es dans la lune » et « Donne-moi ma chance » à tue-tête a définitivement quelque chose de salutaire.

Pour une bonne dose de bonheur vintage, consultez toutes les dates de spectacles de la tournée ici.