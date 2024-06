Le fils de ces deux vedettes québécoises travaille sur un premier album

Nous nous sommes récemment entretenus avec Édouard Tremblay-Grenier, alors qu'il participait à la conférence de presse du spectacle de la Fête nationale sur les plaines d'Abraham.

Le jeune homme partagera la scène, entre autres, avec sa mère, Mara Tremblay, animatrice de l'évènement à grand déploiement. Voyez tous les invités de la soirée du 23 juin ici.

Il faut dire que le papa d'Édouard fait aussi partie du milieu artistique. Il s'agit de l'humoriste Daniel Grenier, qui roule sa bosse en solo depuis plusieurs années, mais qui a précédemment fait partie du groupe Les Chick'n Swell.

Le jeune artiste nous confiait qu'il enregistrait un premier album. « Je me cherche une maison de disques », nous disait-il.

« Je suis bien entouré. Je travaille avec Jean-Sébastien Chouinard, Pierre Fortin et François Lafontaine. On est une belle gang pour travailler sur mes tounes. »

Il ajoute : « Je ne sais pas quand ça va sortir. On est comme au milieu du processus. On prend une petite pause pour, justement, que je me concentre plus à la Saint-Jean, et après, on va recommencer ».

Édouard rêverait de percer dans le monde de la musique. « Je fais de l'acting aussi. J'aimerais ça marier les deux. Mais c'est sûr que j'ai un penchant pour la musique. C'est plus personnel. Ça vient plus du cœur. »

En tant que comédien, on a pu le voir dans Alerte Amber, Les beaux malaises 2.0, Comme des têtes pas de poule et Une affaire criminelle. « J'ai quelques rôles qui s'en viennent. Je vais réapparaître sur les écrans à un moment donné l'année prochaine. » Nous n'avons pas pu en savoir davantage sur ces tournages présentement en cours. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines.