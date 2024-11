Hubert Proulx lance une chanson terriblement émouvante pour son frère

Saviez-vous que le comédien Hubert Proulx, qu'on a pu voir dans Marco Lachance, Léo et Indéfendable récemment, est aussi un auteur et un interprète aguerri? Le voilà qui lance une chanson qui risque de vous donner des frissons, « Hey bro », un titre en hommage à son frère qui a vécu sa vie avec des problèmes de dépendance.

L'artiste en profite pour rendre hommage à son frère, dans une publication particulièrement émouvante.

Il écrit : « ✨ Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter « Hey Bro », une chanson très personnelle, une quasi-berceuse folk chantée à mon grand frère, mon premier modèle. Cet humain que j’aurais tant voulu sauver des griffes de la toxicomanie et de ses démons intérieurs… en vain.

🖤 Sur la photo, c’est l’anniversaire de Steeven, 15 ans, et le mien, 11 ans.

Steeven, c’est une force de la nature. Un battant qui a survécu à l'impossible et à l’improbable.

💔 Un jour, alors que je me promène dans le Vieux-Montréal, le cœur joyeux après mon acceptation à l’école de théâtre, sans nouvelles de Steeven depuis un bon moment, je vois un itinérant couché sur une boîte de carton près de l'Accueil Bonneau. Je me dis : il ressemble à mon frère. Double take. Merde, c’est mon frère !

Après dix ans de toxicomanie, Steeven fait un AVC à l’âge de 32 ans, perdant une grande partie de ses facultés cognitives et retrouvant l'âge mental d'un pré-adolescent. »

Voyez la publication et la photo ci-dessous.

Il poursuit en expliquant qu'il a reçu l'aide d'une artiste bien connue pour produire cet enregistrement :

« Des années plus tard, je rencontre la talentueuse Laurence Nerbonne lors d’une soirée et je lui parle de ma chanson. Elle me dit : « Viens me voir à mon studio la semaine prochaine, je peux t’aider ». Je lui joue « Hey Bro ». Laurence y voit du potentiel. Elle me donne des notes à travailler, et la semaine suivante, on l'enregistre ensemble.

« Hey Bro » n'est pas qu'une chanson. C'est un hommage à Steeven, ce combattant qui, malgré ses luttes et ses blessures, a finalement trouvé une paix que je ne pensais jamais possible. »

Nous vous conseillons vivement l'écoute de cette superbe chanson, aussi belle que triste. Elle est disponible ici.

Notons que Hubert Proulx est actuellement en rodage du spectacle On s'lâche pas, une proposition qu'il offre avec son fils Viktor Proulx.