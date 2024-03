Grâce à En direct de l'univers, ce politicien se lance en musique

Celui-ci était venu surprendre l'humoriste et chanteur Anthony Kavanagh dans son univers musical. Il avait alors interprété « When the Saints Go Marching In », avec sa voix puissante et graveleuse. Une magnifique découverte pour plusieurs, que vous pouvez revoir ici .

En 2019, un invité prenait tout le monde par surprise en s'illustrant sur le plateau d' En direct de l'univers , avec une voix unique que nous n'avions pas entendue auparavant. Plus de trois ans plus tard, et fort de cette expérience musicale extraordinaire sur le plateau de France Beaudoin , ce politicien et comédien se lance en musique. De qui s'agit-il? De Maka Kotto .

Voilà que le principal intéressé lance Maka Kotta Jazz, un album jazz tout en couleurs interprété par l'Orchestre national de Jazz de Montréal. On y retrouve évidemment la même voix chaude et fougueuse, sur des airs qui donnent envie de se dandiner.

Dans le communiqué de presse que nous avons reçu, nous pouvons lire ceci : « Rien de tout cela n'était prévu. Il aura fallu que Nicolas Lemieux soit témoin d'une performance musicale de Maka Kotto à En direct de l'univers, qu'un coup de coeur instantané opère et qu'un appel soit fait. À tout ça, Maka Kotto ajoute : "France Beaudoin avait passé la journée des répétitions à me dire qu'il fallait que je chante pour le public et que je devrais partager ce qui m'habitait, ce que je possédais". Lorsque sa conjointe joignit sa voix et ses arguments à ceux déjà nommés en mentionnant qu'il devait accepter de vivre cette grande aventure et ainsi offrir un legs en mettant une touche finale à un parcours professionnel et artistique des plus exemplaires, il n'a plus hésité! »

Il en résulte un album double jazz aux saveurs colorées et douces; 20 chances dans trois langues, 10 reprises et 10 chansons originales. À cela, greffons la présence d'un quatuor à cordes, le choeur Les voix boréales, de nombreux choristes et deux réalisateurs, compositeurs et arrangeurs d'exception, soit Antoine Gratton et Taurey Butler. Et comme touche finale? La voix chaude de Terez Montcalm qui vient compléter la version proposée du succès « Fever ».

Écoutez un extrait de l'album Maka Kotto Jazz ci-dessous.

L'album est disponible en format numérique et en coffret CD double deluxe.

Rappelons que, grâce à un souhait formulé par France Beaudoin, nous avons eu droit à une autre belle surprise récemment.