L'invitée avait elle-même choisi Alexandre Barrette pour animer sa soirée. Celui-ci, qui maîtrise l'art du roast, s'attendait certainement à être égratigné par les membres du panel, mais ne pouvait pas prévoir que son ex, Mariana Mazza , allait être plus attaquée que lui par ses consoeurs et confrères. Bien des rôtisseurs ont passé par elle pour le calomnier, lui.

Mathieu Dufour (que Jean-François Mercier appellera plus tard « That Mof ») a utilisé son champs d'expertise pour taquiner Mélanie Maynard : les réseaux sociaux. Il a survolé les comptes Facebook et Instagram de l'animatrice pour en ressortir certaines perles. Emmanuel Bilodeau a, quant à lui, raconté une anecdote sur un souper avec Mélanie et un de ses ex-conjoints en plus de livrer un poème irrévérencieux, alors que Jean-Sébastien Girard a parcouru le CV de l'invitée pour lui envoyer quelques droites, mais ce sont les coups perpétrés envers les membres du panel qui ont été les plus violents.

Jean-François (Mercier), tes nouvelles habitudes de vie, ça correspond à combien de milligrammes d'Ozempic?

Emmanuel Bilodeau, tu as déjà dit que tu étais workolique. Content que tu sois guéri.

Puis, en parlant de son animation à Sortez-moi d'ici avec Jean-Philippe Dion, il a lancé à Alexandre Barrette :

Contrairement à Mariana Mazza, lui, il devait avoir envie de te sucer.

Maude Landry a aussi livré quelques lignes assassines envers la principale intéressée et ses bourreaux.

Sucré salé ou comme ils l'appellent dans les CHSLD : l'aide médicale à mourir.

Rosalie Bonenfant, je ne parle pas trop d'elle parce qu'elle le fait beaucoup.

Lorsqu'on lui a permis d'offrir une réplique à ses tortionnaires, Mélanie s'est gâtée tout en usant d'un peu d'autodérision.

Comme dirait Julie Bélanger : j'aurais jamais laissé autant de place aux autres sur un show.

Les Grands Bien-Cuits ComediHa! seront présentés sur la plateforme VRAI en décembre.