Philippe Laprise chérit l'idée d'un retour à la télé

L'année commence en force pour Philippe Laprise, qu'on retrouvera sur scène avec son spectacle Pourquoi pas? et au petit écran, dans LOL : Qui rira le dernier?

En effet, dès le 4 janvier à 19 h, nous pourrons voir l'humoriste au sein d'une seconde mouture de cette téléréalité loufoque, produite par Prime vidéo, dont l'objectif est de résister à la tentation et de ne pas s'esclaffer. Tout rire ou semblant de sourire disqualifie automatiquement les concurrents et celui qui survit aux idioties de ses comparses joue pour un grand prix de 100 000$ qui est versé à la cause de son choix.

À ce sujet, en entrevue au lancement de saison du diffuseur, Philippe nous exprimait son enthousiasme face au projet, qui, selon ses dires, s'annonce encore plus drôle que l'an dernier : « Un spectacle extraordinaire! J'ai toujours dit que LOL c'était un concept qui avait été écrit pour moi, que c'est un concept qui est fait pour les TDAH. J'écoute LOL depuis 2014-2015, la version Australie. Je n'attendais que ça! ». Alors que la bande-annonce promet des moments complètement déjantés, l'humoriste nous assure que l'expérience a créé de belles amitiés et qu'il a adoré son passage sur le plateau. Il jouait pour son propre organisme, la Fondation Philippe Laprise, qui sensibilise à la neurodivergence et donne des outils concrets pour mieux vivre avec le TDAH.

Fidèle à l'hyperactif qu'il est, la créativité de l'humoriste déborde et ses idées fusent dans ses carnets. Un jour, il aimerait bien proposer son propre concept d'émission, mais pour l'instant, avec son passage dans LOL et sa tournée qui va bon train, il espère reprendre doucement le chemin de la télé.

J'espère que ça va me donner plus de notoriété pour faire d'autres choses. J'aimerais bien ça rejouer à la télé. C'est quelque chose que je chéris depuis un bout. On me voit moins, c'est un choix. Et puis, là, ça, ça arrive.

Le fait que nous avons pu voir l'humoriste dans une publicité du Bye bye (découvrez nos 5 publicités préférées, ici) et qu'il sera l'un des candidats de Sortez-moi d'ici en 2024 est tout de même un bon présage. Le père de famille nous expliquait qu'il a souhaité ralentir, pour mieux travailler, oui, mais aussi pour vivre et profiter.

« Des carrières, des fois, il y a des ralentissements. La reprise après la pandémie, moi je voulais vraiment juste remettre mon spectacle sur les rails, je voulais me repartir pour que ce soit tight et que ce soit bon. Je fais partie des privilégiés en humour. J'arrive à 75 000 billets, je ne suis vraiment pas à plaindre, vraiment pas. Je me dis, je m'amuse, je vis bien, mes enfants sont en forme... Et tu sais quoi, j'aime ça avoir du temps, partir en moto, voyager... L'important là-dedans, c'est que j'aie du fun. »

Enfin, dans le pourparler sur ce qui s'en vient pour lui, Philippe Laprise, qu'on connaît pour son grand cœur, en est à réfléchir à un spectacle qu'il aimerait mettre en place. Il souhaite « se gâter » et explorer un style légèrement différent. « Ce serait un gros coup à essayer. Les gens me connaissent, mais ils connaissent une partie de Philippe Laprise. Mais il y en a une autre que le monde ne connaît pas, qui est un petit peu plus crue et qui est capable d'aller bien plus loin. J'aimerais aller dans des zones plus homme, plus assumé. »

Il réfléchit à quelque chose en toute simplicité, mais rien n'est encore définitif, il faudra donc rester à l'affut pour être aux premières loges de quelque chose de si proche de sa personnalité telle qu'elle l'est au fond. « Les TDAH on est toujours comme ça, on a de nouvelles idées... Mais beaucoup de peurs aussi et je ne veux pas perdre mes acquis. »