Martin Petit fait un retour sur scène fracassant à l'animation de son gala ComediHa!

Alors qu'il s'est fait plutôt discret dans les deux dernières années, Martin Petit profite de la 25e édition du ComediHa! Fest-Québec pour faire son grand retour sur scène, par la grande porte. Accueilli en héros ce samedi soir au Grand Théâtre de Québec, l'humoriste, qui était de la première édition du ComediHa!, nous a fait la démonstration de son intarissable savoir-faire et de son formidable sens de la répartie, tout en nous montrant que son humour avait su évoluer au gré de la société.

Depuis 25 ans, ComediHa! n'a jamais cessé de grossir, comme moi.

Prenant comme point d'appui les changements qui se sont opérés socialement dans les 25 dernières années, l'humoriste a entrepris de revenir sur différents événements (comme le 11 septembre) et changements qui ont marqué les dernières décennies, à commencer par le rachat récent de Juste pour rire par ComediHa! : « C'est comme acheter une maison où il y a eu un suicide », a-t-il lancé à une foule hilare et complice. Si le numéro était efficace, ce n'était toutefois que la pointe de l'iceberg de ce que le comique allait nous proposer pendant sa soirée.

À la fin de la première partie, Martin Petit était de retour pour aborder la multiplication inquiétante des journées de sensibilisation, qui sèment autant la confusion que l'incompréhension au sein du grand public. De la journée nationale de la poutine, à la Journée des troubles des conduites alimentaires, en passant par la Journée des roux « qui se sont faufilé dans la confusion » et la Journée de la femme, tout y est passé, avec un delivery parfait. Que des rires!

En seconde partie, celui-ci a fait son retour dans la peau de l'humoriste masqué, en étant affublé d'un petit masque ne cachant que très peu son identité. De cette manière, il était en mesure, disait-il, d'aborder différents sujets tabous sans risquer les injures.

Dans le contexte humoristique actuel, il vaut mieux me protéger.

Ce numéro, finement écrit et fignolé, a touché la cible à tous les niveaux, en abordant différents interdits comme l'écologie ou la diversité. Du beau travail. Enfin, pour clore son gala, Martin Petit a fait appel à quelques complices - Sylvain Larocque, Maxim Martin, Jean-François Mercier et Josiane Aubuchon - pour proposer un concept plutôt intéressant : une messe ayant pour objet de brûler les gags qui n'ont plus leur place en 2024. Fort belle idée, cette proposition a eu l'effet escompté au sein du public, qui a pu rire du passé tout en envisageant l'avenir.

Au chapitre des temps forts de la soirée, il nous faut lever notre chapeau à Josiane Aubuchon, qui nous a fait crouler de rire en abordant sa récente réduction mammaire et sa première rencontre sulfureuse avec son chirurgien. Décidément, cette jeune femme est sur une lancée et elle n'a pas fini de nous faire rire.

Pour rendre hommage au défunt Paul Houde, qui nous a quittés subitement en mars dernier, nous avons pu assister à une sympathique réunion des Boys - Pierre Lebeau, Rémy Girard, Luc Guérin, Réal Béland et Roc Lafortune - qui ont pris une "petite frette" à sa santé. L'occasion parfaite pour entendre des répliques cultes comme « Dans mon livre à moi » ou « C'est chien, c'est chien », ou de voir Méo s'énerver pour des banalités. Ce cher Pierre Lebeau, on n'en aura jamais assez! À la fois drôle et touchant, ce numéro avait toute sa place durant la soirée.

Paul, t'es pas mort, t'es juste en prolongation.

Maxim Martin nous a bien fait rire avec ses anecdotes sexuelles de célibataire, tandis qu'Eddy King a réussi à nous faire réfléchir en humour avec son segment sur l'écoanxiété. Le nouveau venu Anthony Courcy a aussi fait bonne figure avec une première présence en gala, flouant tout le monde en se faisant d'abord passer pour un Français, avant de se lancer dans la récitation d'une anecdote dont l'intérêt humoristique était de n'avoir aucun intérêt. On le reverra assurément.

Somme toute, un gala fort intéressant où l'étoile du match est remise à son animateur Martin Petit, dont on attend avec impatience le 5e one-man-show.

Le ComediHa! Fest-Québec se poursuit jusqu'au 24 août. Ce sera au tour de Korine Côté, ce dimanche 11 août, d'animer son gala. Notons que les galas seront diffusés à compter de septembre sur les ondes de Radio-Canada.