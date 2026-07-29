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Humour

Découvrez un extrait du numéro d'humour de Benjamin Gratton sur scène

Il a été tellement bon!

Juste pour rire 2026
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Samedi dernier, lors du gala Juste pour Rire de François Morency à Québec, Benjamin Gratton a fait un numéro d'humour avec son papa.

S'il avait quelques lignes dans le spectacle de ses parents, Mathieu et Patricia, Benjamin devait, cette fois, échanger pendant plusieurs minutes avec son père sur scène. Ce dernier était nerveux avant son entrée en scène, mais Benjamin a livré la marchandise, et même plus!

Il a lancé un gag tellement fort que les spectateurs ont éclaté d'un rire contagieux. La joie d'avoir réussi son coup se voit sur son visage et c'est d'autant plus satisfaisant pour les spectateurs.

Mon père a daté tellement de filles qu'il n'est pas circoncis, c'est de l'usure.

Voyez l'extrait au bas de l'article.

« Cet extrait n’est pas là par hasard…

On aimerait vous en dire plus, mais il faudra patienter encore un peu 🤫

On vous retrouve cet automne… », a indiqué Juste pour rire dans sa publication.

Qu'est-ce que prépare Juste pour rire avec Mathieu et Benjamin? Chose certaine, cette déclaration a piqué notre curiosité.

Pour voir le numéro complet, il faudra syntoniser Radio-Canada cet automne, où tous les Galas Juste pour Rire 2026 y seront présentés.

Rappelons que, lors de son gala, François Morency a aussi fait revivre les personnages de Discussions avec mes parents. Les détails ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Benjamin Gratton
Benjamin Gratton
Photo de Mathieu Gratton
Mathieu Gratton

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