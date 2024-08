Yannick Nézet-Séguin, qui célèbre sa 25 e saison à la tête de l’Orchestre Métropolitain, réunit sur scène les voix de Mélissa Bédard, Kim Richardson et de la soprano innue Elisabeth St-Gelais. En compagnie de ses musiciens, du Choeur Métropolitain et du trio Taurey Butler, il nous convie à ce rendez-vous qui lie les traditions québécoises, jazz et classiques, américaines et européennes. Un concert capté à la Maison symphonique de Montréal.