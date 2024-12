Kim Richardson, Mélissa Bédard et Yannick Nézet-Séguin font équipe pour une émission spéciale des fêtes

Pour nous plonger dans la féérie des fêtes, Radio-Canada présentera bientôt sur ses ondes le concert Des airs de fêtes, enregistrés il y a quelques semaines à la Maison symphonique de Montréal.

Dans celui-ci, le chef d'orchestre de renommée mondiale Yannick Nézet-Séguin allie ses forces à celles du choeur et de l'Orchestre métropolitain pour nous proposer les plus beaux airs de Noël.

Plus qu’un spectacle de Noël, ce concert est une rencontre entre les genres et les cultures. Le trio Taurey Butler, Mélissa Bédard et Kim Richardson apportent une note de jazz, Michel Rivard et le violoniste David Boulanger, des touches traditionnelles québécoises, tandis que la soprano Elisabeth St-Gelais fait le pont entre sa culture innue et la tradition classique portée par le Chœur et l’Orchestre Métropolitain.

Sous la brillante direction de Yannick Nézet-Séguin, les arrangements du talentueux Antoine Gratton unifient les souvenirs de tous ces mondes musicaux qui font la singularité de la culture québécoise.

Le concert, enregistré le 5 décembre dernier, fût également une occasion spéciale de souligner les 25 ans de Yannick Nézet-Séguin comme directeur artistique et chef principal de l’Orchestre Métropolitain. Soyez témoin de la surprise qui lui a été réservée lors de cette captation des plus mémorables.

Voilà une formidable manière de se mettre dans l'ambiance des fêtes!

Le concert Des airs de fêtes sera diffusé en primeur le dimanche 22 décembre à 20 h sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV et en simultané sur ICI MUSIQUE.