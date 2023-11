Le Dr Bashir «Bash» Hamed, un spécialiste syrien de la salle d'urgence, prend la décision difficile de fuir son pays avec sa soeur cadette Amira. Au Canada, Bash espère se construire une nouvelle vie et reprendre sa carrière en médecine, mais le frère et la soeur se retrouvent aux prises avec les difficultés de la vie quotidienne. Bash obtient un poste convoité en résidence au service des urgences de l'un des meilleurs hôpitaux de Toronto, le York Memorial. Doté d'une formation médicale différente de celle de ses homologues canadiens et ayant un vécu particulier, il doit se familiariser à son nouvel environnement et tisser des liens avec ses collègues.