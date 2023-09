Produite par Attraction Images, en collaboration avec Québecor Contenu, l'émission réunira chaque semaine des fidèles représentants d'un même groupe (policiers, coiffeurs, milléniaux, enseignants, etc.) qui se feront taquiner par Pier-Luc Funk et deux complices. Ces derniers prendront un malin plaisir à souligner leurs imperfections à travers les stéréotypes et préjugés que nous avons à leur égard.