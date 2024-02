Pierre-Esprit Radisson, coureur des bois et aventurier intrépide, accompagné de son fidèle compagnon Des Groseilliers, ouvre la voie de la baie d'Hudson à force de courage et de ténacité. Longtemps considéré comme un traître, tant par les Français que par les Anglais et les Indiens, il mène contre vents et marées une vie passionnante et pleine d'aventures. Radisson découvre ainsi un pays qu'il apprend à aimer comme il est. Entre la cour d'Angleterre et celle de France, il cherche les moyens de financer l'entreprise à laquelle il a voué sa vie: le développement d'un pays qu'il respecte.