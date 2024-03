Quand les murs tombent

Cinq couples commencent des rénovations majeures et vivent au quotidien dans leur chantier. Jean-François Mercier et la designer Paule Bourbonnais les accompagnent dans les étapes qui jalonnent leur projet, Défis et imprévus sont au rendez-vous! Leur vie de couple est chamboulée et l'amour est mis à l'épreuve. Les émotions en montagnes russes imposent le dialogue et les compromis pour réussir à tout mener à terme. Une série où l'on travaille à la fois sur leur maison... et sur ses occupants!