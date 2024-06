Un humoriste remplace Mathieu Baron à la barre d'une émission de rénovation

Dès le premier épisode, où certains sont en magasinage de propriété, d'autres constatent des dégâts, on comprend que la série sera remplie d'action et de beaux défis colossaux. De quoi nous inspirer... Ou nous décourager, c'est selon!

Ainsi, alors que Paule devient une guide précieuse pour les courageux candidats, Jean-François, lui, fait le lien d'un couple à l'autre en prenant le poul des avancements. On nous promet des interventions sous le signe de l'humour et de la bienveillance de la part du nouveau venu. Voyez d'ailleurs les premières images de la série dans la bande-annonce ci-bas. Un premier épisode est également disponible en primeur sur la plateforme TVA+.

La production conserve son concept original et suivra l'avancement de différents chantiers. Ce seront cinq couples, dont vous trouverez les descriptions spécifiques au bas de cet article, qui se lanceront dans des rénovations importantes et vivront au quotidien dans leur chaos. Oui, des projets d'envergure viennent toujours avec des montagnes russes. Non seulement devront-ils relever le défi de créer un milieu de vie à leur image, de telles transformations viennent souvent avec leur lot de mésaventures de couple. Oui, les imprévus, le temps, le budget et la communication seront mis à rude épreuve dans la mise en exécution d'un si gros chantier.

Les couples.

Mélanie et Alexandre-Vincent

Mélanie et Alexandre-Vincent doivent rénover leur sous-sol en entier suite à un important dégât d’eau. Tant qu’à faire, ils veulent repartir à neuf. Ça implique de repenser la salle familiale, la chambre de leur fille et la salle de bain qui est aussi la salle de lavage. Mélanie est organisée mais parfois stressée par les délais et les finances. Alexandre-Vincent est un éternel positif mais peut avoir tendance à ne pas finir les projets qu’il entreprend.

Isabelle et Mario

Isabelle et Mario forment une famille recomposée avec leurs cinq enfants. Leur maison familiale, située en milieu rural, a été transmise de génération en génération. Leur but est de reconfigurer le rez-de chaussée et d’agrandir la cuisine et la salle à manger pour mieux répondre à leurs besoins. Habile en construction et travaillant, Mario fera le plus gros des travaux. La famille vivra dans le chantier durant les rénos et Isabelle, en plus d’être en télétravail dans le brouhaha, gèrera la vie familiale.

Nathalie et Yvon

Nathalie et Yvon amorcent une nouvelle étape de leur vie en amoureux car le plus jeune vient de quitter le nid familial. Ils ont décidé de rénover la maison à leur goût. Ils aiment beaucoup recevoir et ils ont besoin d’aménager l’espace pour mieux accueillir leur famille nombreuse. Nathalie est habituée de gérer des projets et des équipes. Yvon veut que sa blonde soit heureuse mais il aura quand même son mot à dire sur les plans et le design.

Alyssa et Olivier

Alyssa et Olivier sont nouvellement propriétaire de leur nouvelle maison. Toutefois, l’aménagement du rez-de-chaussée de leur cottage n’est pas des plus pratiques et a besoin d’être repensé. C’est un gros projet pour eux et ils ont un budget très serré. Pour y arriver, tout le monde mettra la main à la pâte, particulièrement le beau-père d’Alyssa qui agira en tant qu’homme à tout faire. La charge de travail sera immense, les compromis le seront aussi.

Florent et Laurent

Florent et Laurent sont propriétaires d’un duplex centenaire en plein cœur du Plateau Mont-Royal. Le couple amorce en même temps deux grands projets : convertir leur duplex en cottage et devenir parents de jumeaux qui naîtront pendant les travaux! Ils ont l’expérience de quelques projets de rénovation majeure réalisés dans le passé mais la vie de famille, c’est nouveau pour eux. En plus, ils devront se relocaliser le temps des travaux.

Nous avons bien hâte de redécouvrir Jean-François Mercier dans son nouveau rôle! Quand les murs tombent, saison 2, à découvrir dès le 6 juin à 21 h, sur les ondes de CASA.