Police en service nous initie à un univers fascinant. La série pose un regard différent sur un service de police, celui de la Ville de Québec (SPVQ), qui nous laisse franchir les portes de sa centrale et nous offre un accès incomparable à ses effectifs. La série documentaire nous plonge au cœur du quotidien de policiers en mettant l’humain à l’avant-plan. Elle suit des patrouilleurs, des enquêteurs, des sergents, des lieutenants et des citoyens. Elle fait découvrir différents aspects de leur profession, les enjeux sociaux auxquels ils sont confrontés et les exigences du métier, nous rendant témoins de leur grand aplomb, de leur vulnérabilité aussi, mais surtout de leur engagement indéfectible.