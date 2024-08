Magnifique, le nord du Québec est un territoire immense et sauvage, ce qui le rend extrêmement difficile d’accès. Tous les jours de l’année, les pilotes de brousse prennent les commandes de leurs avions vers des missions périlleuses afin d’assurer l’accès à ce territoire vaste, brut et si loin de nous. Une série documentaire d’observation qui nous plonge dans l’intimité de ces pilotes audacieux en suivant leurs missions. Entre défis, tensions et rires cette série de six épisodes révèle leur rôle crucial tout en survolant les paysages majestueux de notre province.