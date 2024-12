Le fils d'André Robitaille et Martine Francke derrière cette série de Télé-Québec

Télé-Québec présentera dès le mois de janvier prochain la série documentaire d'observation, Pilotes de brousse. On y découvrira la réalité des pilotes d’Air Tunilik dans leurs différentes missions jusqu’au fin fond du Québec, un territoire immense, magnifique et sauvage, ce qui le rend extrêmement difficile d’accès.

David Francke-Robitaille [photo ici], le fils d'André Robitaille et Martine Francke, agit sur ce projet à titre de scénariste et de producteur via la compagnie Casadel Films.

En plus de ce projet, David a récemment contribué à la production de Frank Bourassa et ses faux millions, qui a remporté le prix Gémeaux de la meilleure série documentaire en 2024 ainsi qu’à celle d’Incarnat, un projet de variété d’Ariane Moffatt pour TVA.

Sur ses réseaux sociaux, le fier papa indiquait : « Mon fils avait cette série dans le coeur depuis longtemps. Lui et son équipe ont fait un travail remarquable ».

La série Pilotes de brousse sera diffusée dès le jeudi 9 janvier 20 h sur les ondes de Télé-Québec. Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Notons que la fille de l'ex-couple Francke-Robitaille, Lili, est aussi dans le monde artistique. C'est une actrice, qu'on peut voir notamment dans l'un des rôles principaux de la série Dumas. Voyez des photos de la talentueuse jeune femme ici.