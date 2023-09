Pézie et Sansdrick dans l'décor!

Pézie et Sansdrick d'Occupation Double partent à la recherche de décors à transformer et de régions à découvrir! Les deux meilleurs amis montent avec un entrepreneur à bord d’une camionnette aménagée pour faire le tour du Québec. Avec des matériaux locaux et le travail d’artisans, ils créent des décors actuels, bohèmes, et à l’image de ceux qui les habiteront. En échange des services de Pézie et Sansdrick, les participants leur font découvrir leur région grâce à une activité exclusive. Pézie est designer et Sansdrick a une formation en ébénisterie.