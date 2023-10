Des femmes se rabattent vers des dons de sperme en ligne. Elles finissent par se rendre compte qu’elles sont plusieurs à avoir choisi les deux mêmes donneurs, qui auraient fait naître plus d’une centaine d’enfants! Dans une enquête peu ordinaire de Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry, on plonge dans le marché parallèle du sperme.