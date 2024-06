Une poursuite judiciaire lancée à la suite de la diffusion de cette série documentaire

CRAVE et Canal Vie diffusaient récemment le documentaire Père 100 enfants, une enquête menée par Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry qui plongeait dans le marché parallèle du sperme.

Dans celui-ci, des femmes se rabattent vers des dons de sperme en ligne. Elles finissent par se rendre compte qu’elles sont plusieurs à avoir choisi les deux mêmes donneurs, qui auraient fait naître plus d’une centaine d’enfants. Une histoire à donner froid dans le dos, et dont les ramifications sont loin d'être entièrement connues.

Voilà que l'on apprend qu'un Gofundme et une poursuite judiciaire ont été lancés par les victimes de Père 100 enfants.

La nouvelle a été communiquée aux médias ce jeudi, par une mère et porte-parole du regroupement de femmes qui intente cette action collective.

L'histoire continue de faire des ravages.

Dans le communiqué, on peut lire : « Malheureusement, le nombre de femmes concernées ne cesse d'augmenter. De nouvelles mères se manifestent régulièrement, dévastées par la découverte de cette supercherie, et enceintes des donneurs incriminés.

Au début du documentaire, nous avions connaissance de plus de 200 enfants issus des dons des deux donneurs principaux. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse largement les 620 enfants. La question se pose donc avec une urgence croissante : jusqu'où ira-t-on avant d'arrêter ces hommes ?

Cette affaire soulève des questions fondamentales sur la régulation des dons de sperme, la transparence génétique, et la responsabilité éthique des donneurs et des institutions médicales impliquées. L'avenir de ces enfants, et de la société québécoise dans son ensemble, dépend de la manière dont nous traitons cette crise éthique majeure.

De plus, nous avons la preuve qu'à ce jour aucun de ces donneurs n'a cessé ses activités, il est donc primordial de parler de la situation dans les médias et de tout faire en notre pouvoir pour que ces hommes soient arrêtés et traîner en justice pour ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont aucun remords et au contraire se croient encore plus puissants depuis la sortie du documentaire. »

Les démarches juridiques lancées avec Maître Jessica Lelièvre, de la firme d'avocats Johnson et Trudel, visent à obtenir une injonction interlocutoire, dans le but de stopper immédiatement les dons de sperme des donneurs impliqués, en attendant un procès pour une injonction permanente.

« Avant de nous rendre à l'injonction permanente, nous allons demander une injonction interlocutoire, ce qui signifie que nous allons demander au juge qu'ils cessent leur activité de donneur jusqu'au procès. Une fois au procès, nous allons demander que l'injonction devienne permanente. Ce qui veut dire que ces hommes ne pourront plus donner leur sperme à outrance sous peine de faire face à la justice. Cette procédure a été faite dans les Pays-Bas contre un donneur de sperme en série qui a donné pour plus de 500 enfants. Nous espérons nous servir de cette cause pour faire jurisprudence au Québec », mentionne l'une des victimes.

Ce sera certainement à suivre.

Le documentaire Père 100 enfants est disponible pour visionnement sur CRAVE.