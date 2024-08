Patrice Michaud : Dernière escale d'un grand voyage désorganisé

Qui n’a jamais rêvé de voyager dans le temps?C’est ce que propose Louise Deschâtelets à Patrice Michaud : une incursion dans diverses époques, depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Dans des univers fantasmagoriques,Patrice se remémore des anecdotes passées et interprète ses chansons avec beaucoup d’énergie. Martine St-Clair rejoint Patrice au milieu des années 1980 pour un duo envoûtant. On fixe un moment des années 1990 avec Gabrielle Shonk. Une aventure musicale sous le signe du plaisir, de la fête et de la camaraderie pour clore la tournée de Patrice Michaud. L’aventure vous appelle!