Vous ne voudrez pas manquer cette émission spéciale avec Patrice Michaud

Vous pouvez découvrir aujourd'hui les premières images d'une émission spéciale mettant en vedette Patrice Michaud, qui sera proposée en mars sur les ondes de Télé-Québec.

D'emblée, la proposition s'impose comme un rendez-vous que nous ne voudrons pas manquer!

En effet, le samedi 1er mars, Patrice Michaud proposera une incursion dans son univers nostalgique lumineux avec Patrice Michaud : dernière escale d’un voyage désorganisé.

Produit par Déferlantes, ce grand rendez-vous culturel, dans la tradition de ce que nous propose Télé-Québec depuis quelques années, promet de nous en mettre plein la vue, en nous faisant voyager à travers plusieurs tableaux musicaux, dans lesquels on retrouvera des invités spéciaux.

Voici comment l'émission nous est décrite : Accueilli par Louise Deschâtelets comme gardienne de la porte de ses rêves et de son passé, Patrice s’offre un voyage dans le temps où chaque souvenir est mis en scène. Dans des univers hors du commun, il offre des prestations colorées où les rythmes funk, pop et rock de ses chansons s’entrelacent. Entouré de ses musiciens et musiciennes, l’artiste interprète ses plus grands classiques tels que Kamikaze, La grande évasion, 1977 et Vous êtes ici, en plus de chanter l’amour avec Martine St-Clair et de replonger dans les années 1990 avec Gabrielle Shonk. Patrice y va également de confidences et de révélations sur les moments marquants de sa vie, allant de sa vie de tournée au mariage de ses parents. Une occasion unique pour lui et son équipe de saluer sa dernière série de spectacles.

Voyez la bande-annonce éclatée et des images ci-dessous.

Jean-Philippe Pariseau se retrouve derrière la caméra pour réaliser ce projet dans lequel vous pourrez aussi retrouver les musiciens Simon Pedneault (guitare), Lisandre Bourdages (percussions), Fabienne Gilbert (basse), Marc Chartrain (batterie) et Marie-Pierre Bellefeuille (clavier).

________

Patrice Michaud : dernière escale d’un voyage désorganisé

Samedi 1er mars, 21 h

À la télé, sur l’appli et sur video.telequebec.tv