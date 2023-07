Montréal, ville ouverte se situe dans le Montréal des années de guerre. La ville est envahie par le jeu et la prostitution, où règne la tolérance et la collusion entre les autorités policières et la pègre. Cette série relate l’histoire de deux hommes décidés à procéder au grand nettoyage: Pacifique Plante, ancien directeur adjoint de la police en charge de la moralité, et Jean Drapeau, futur maire de Montréal.