Julie Beauchemin et Maxime Moreli sont des agents redoutables et passés maîtres dans les interrogatoires, Bob leur collègue de terrain, ainsi que Marcel Lévesque leur patron. Leurs méthodes, leur expertise et leur sens aigu de l'analyse leur permettent à tout coup de résoudre les enquêtes. Leurs investigations ne se limitent pas seulement à débusquer les criminels, mais aussi à découvrir les mensonges qui les impliquent eux et leur entourage.