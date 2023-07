Une jeune veuve de 29 ans, éduquée et mère d'un garçon de sept ans, doit pour la première fois travailler à l'extérieur et apprendre à se débrouiller. Elle est soutenue par trois amies: Annette, sympathique et un peu snob, Claude, une féministe plus complexée que convaincue, et Évelyne, une publicitaire de 40 ans, véritable croqueuse d'hommes. Marisol peut aussi compter sur l'aide de sa famille, ses parents qui habitent tout près, et un oncle, Marc-Antoine, archéologue excentrique. Prête à refaire sa vie, elle doit choisir entre Berthier, un homme bon et charitable, et Juan, un comte espagnol, pour qui elle entretient une passion dévorante.