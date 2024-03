Malenfant nous plonge au coeur de la vie d'un homme fonceur, travaillant et rêveur pour qui tout est possible, celle de Raymond Malenfant. Parti de rien et animé par le désir de bâtir, il met sur pied un impressionnant empire. Soutenu par sa femme, Colette, et ses quatre enfants, il devient l'un des entrepreneurs les plus marquants du Québec. Le conflit du Manoir Richelieu éclate alors que Raymond est au sommet de sa gloire. Propriétaire de l'établissement, il fait la manchette des journaux tandis qu'il refuse de reconnaître le syndicat en place. S'ensuit pour Raymond Malenfant une faillite, l'une des plus grosses de l'histoire du pays. Son empire hôtelier s'écroule comme un château de cartes. Alors qu'on le croit anéanti, Raymond Malenfant n'a pas encore dit son dernier mot...