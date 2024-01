Macaroni tout garni

Macaroni est un drôle de chien virtuel, qui se montre tour à tour espiègle, imprévisible et désarmant. Autour de lui, Louis-Martin, l'amuseur public, acrobate et magicien à ses heures, qui vit dans un loft rempli de surprises; Crocus, l'aventurier et pilote de brousse, musicien et conteur; Cléo, qui danse et chante à tout propos; et la douce Chantal, la fleuriste du quartier, qui partage avec les enfants ses mille et une trouvailles.