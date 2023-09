Ma première maison

Un nouveau magazine réno-déco de 10 épisodes de 30 minutes où la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard et toute sa famille emménagent dans leur première maison. Avec son conjoint Karl Fortier et leurs six enfants, l’artiste ne manque pas de défis pour cette grande étape de vie. Maintenant que la maison est achetée, il faut la transformer en nid familial où chacun aura un espace à son image. Pour y arriver, Mélissa s’entoure d’une équipe d’experts – l’entrepreneur général Hugo Champagne, le designer d’intérieur Antoine Laurier ainsi que son amie charpentière-menuisière Joanie Chevalier – afin d’adapter toute la maison aux besoins de sa famille.