Les petits rois

Bienvenue dans l'univers d'un groupe d’étudiants affirmés et décomplexés, au sommet de la pyramide scolaire, souvent plus centrés sur leurs besoins que sur ceux de la collectivité. Jusqu’au jour où une victime collatérale de leurs insouciances décide de jouer les justicières anonymes. Cibles de choix pour les faire tomber: les meneurs du groupe, les deux meilleurs amis, aussi populaires que privilégiés, Julep et Adaboy. Le premier est le capitaine adulé de son équipe de hockey, le deuxième est la vedette de l’équipe de patinage artistique. Le premier est gai; le second est hétéro. Autour d’eux gravitent leurs amis qui feront aussi les frais de cette justicière.