Julie et Tom ont maintenant 16 ans, roulent à motocyclette et n'ont rien perdu de leur témérité. Toujours partagés entre Paris et Montréal, ils reçoivent les appels à l'aide de leurs jeunes auditeurs au micro de leur radio, qui ne sera bientôt plus un secret pour personne. Ils sont confrontés à des situations graves et dangereuses: manipulation et chantage, délinquance et disparition, racket et enlèvement.