Les marieuses

Entrez dans le quotidien de planificatrices de mariage professionnelles passionnés. Elles sont prêtes à tout pour faire du mariage de leurs clients la plus belle journée de leur vie. Rien n'est à leur épreuve. Plus les défis sont grands, plus leur créativité explose. Derrière cette journée hautement émotive et aux allures parfaites, on assiste aux coulisses de l'évènement. Les budgets sont élevés mais les attentes des futurs mariés le sont encore plus.