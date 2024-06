Cette émission explore les revers croustillants de l'organisation de mariage (bande-annonce)

Combien de décisions doivent prendre des organisatrices de mariage dans la planification de leurs événements? Combien de fois doivent-elles se retourner sur elles-mêmes pour sauver la grande journée de leurs mariés? C'est ce que nous découvrirons dans la série-doc originale Les marieuses. L'émission, qui avait déjà été publiée sur la plateforme Vrai, sera maintenant diffusée gratuitement les mercredis à 19h30 sur TVA et TVA+.

Pour les télévores qui n'avaient pas encore dévoré les épisodes, la saison plonge dans le quotidien de Valérie Bigras, Marilyn Mahotières et Andrée-Anne Tessier, trois organisatrices de mariage professionnelles, dont les histoires sont tout sauf ennuyeuses. Et si les fées marraines organisent les 1001 festivités et gèrent leurs clients pour faire de leurs rêves une réalité... Permettez-nous de vous dire qu'elles jonglent surtout avec des imprévus.

Des alliances perdues à quelques minutes de la cérémonie? Une salle de réception qui ferme ses portes sans avertir? Le curé qui a fait une double réservation dans l'horaire? La robe qui brûle chez le nettoyeur? Un marié qui laisse sa fiancée en plan? Oui, ça arrive, semble-t-il, et pas que dans les films. C'est ce que vivent, entres autres, les trois femmes, qui délivrent des anecdotes et nous partagent leur réalité dans cette série absolument croustillante.

Voyez quelques images dans la bande-annonce ci-bas.