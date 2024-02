Les Invisibles

Dans cette adaptation québécoise de la comédie française Dix pour cent, quatre agents d'artistes et leurs assistants se démènent comme des fous pour dénicher les meilleurs contrats pour leurs prestigieux clients. Ces personnages hauts en couleur, aux vies plutôt compliquées, représentent un grand éventail de vedettes québécoises, admirées et respectées, que le public a faussement l'impression de connaître. Dans les coulisses de l’agence AMG, à travers le regard naïf d’une nouvelle employée et fille illégitime de l’un des agents, nous verrons bientôt nos artistes sous un autre jour…