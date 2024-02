Les douze travaux de Béatrice

Informations supplémentaires

Béatrice Martin, alias Coeur de Pirate, et son conjoint, Marc, se lancent dans la folle aventure de la rénovation d'un magnifique chalet de style mid-century modern. Le couple, ayant plusieurs projets à son actif, va maintenant vivre l'expérience d'un émission de rénovation, avec les hauts et les bas que cela implique. À travers les enfants, la carrière de chanteuse, la gestion de la maison de disques et du café, comment feront ces entrepreneurs pour rester sains d'esprit et mener le projet à terme? Une épopée qui s'annonce rempli d'embûches et de moments loufoques, où le public découvrira Béatrice Martin sous un autre jour!