Un premier projet télé s'invite dans l'intimité de Coeur de pirate

« Les gens sont surpris autant que moi », nous disait Béatrice Martin d'emblée, à propos de sa nouvelle série documentaire qui verra le jour le 28 mars prochain sur les ondes de CASA. Oui, dans ce nouveau projet, la chanteuse et son conjoint, aidés de membres de la famille et d'un ami, procèdent à transformer la maison des années 70 acquise récemment en campagne afin de la transformer en chalet au style mid-century de rêve. Plus qu'une émission de rénovations, Les douze travaux de Béatrice s'invite carrément dans sa vie personnelle, offrant au public un accès très exclusif et privilégié à l'univers de celle qui s'est fait connaître sous le nom de Coeur de Pirate.

Dans l'émission, Béatrice explique être à un stade de sa carrière où elle doit se réinventer. À ses yeux, un artiste doit être multidisciplinaire et elle y voit l'occasion d'acquérir de nouvelles aptitudes... Et, bien qu'elle doive protéger ses mains de pianistes, s'attaquer à un nouveau projet à coup de marteau, c'est plutôt la meilleure des défaites pour déconstruire son syndrome de la page blanche et s'inspirer à nouveau dans l'écriture de musique.

Oui, le public s'étonne de découvrir la chanteuse et propriétaire d'une maison de disque à la tête d'une série télé, mais c'est surtout parce que l'autrice-compositrice-interprète s'est toujours faite mystérieuse.

Je pense qu'après 30 ans, tu commences à avoir un certain laisser-aller, pis c’est ça qui est beau aussi. Et je pense que les gens ont tellement eu de choses à dire sur moi dans ma carrière... Des fois c’était des affaires que je disais qui étaient prises hors contexte, et là j’étais comme "tant qu’à avoir des gens qui pensent qu’ils ont une opinion sur ce que j’ai dit, bin j’aime mieux le montrer".

Ce qui est beau, dans tout ça, c'est que c'est fait de façon très décontractée, avec beaucoup d'ironie et d'autodérision et ça donne un résultat un peu champ gauche. « C’est le fun parce que je peux montrer comme une autre partie de ma personnalité. Les gens vont avoir une meilleure idée de qui je suis et ils ne s'attendent vraiment pas à ça. » On la découvre ainsi dans les hauts, comme dans les bas, une expérience qu'elle décrit comme « confrontante ». Dès le début, elle ne tente pas de dissimuler ses inquiétudes. Le couple que forme la chanteuse avec Marc Flynn, aussi désinvolte qu'elle, est parfaitement attachant et on prend plaisir à les découvrir à l'écran dans leurs péripéties. À bas les amoureux faussement parfaits, bienvenue dans la vraie vie. Les deux sont francs, authentiques et loin de se transformer pour sauver les apparences devant la caméra. « D’être filmée quand tu vis ça, il faut que tu gardes un certain calme. Et je suis quelqu’un qui vit beaucoup sa panique à l’intérieur. Pis tout le reste de la journée, je ne l’ai pas laissé paraître », nous lançait-elle. Nous sommes désolés de te l'apprendre, Béatrice, mais ça paraît, quand même un tout petit peu! 😉

En plus de se lancer dans la relocalisation de certaines pièces, de repenser la fonctionnalité de d'autres et de corriger certains défauts techniques, en plus de revisiter le design global, le projet de Coeur de pirate s'est vu pimenté de quelques imprévus... Majeurs! Comme une infiltration dans les murs, par exemple, qui se prévoit un peu moins bien dans un tableau Pinterest.

La bonne nouvelle, c'est que toutes ces montagnes russes d'émotions fortes auront valu la chandelle, parce que le mur blanc qu'elle confrontait quand venait le temps de composer est maintenant bien décoré : « J’ai recommencé à écrire des chansons. Ça a été beaucoup de job pour faire un chalet, mais maintenant que j'ai le chalet, ça marche. »

Je suis contente du chemin que j’ai parcouru. Pour le moment c’est le fun de pouvoir se renouveler, et de pouvoir trouver d’autres façons de m’exprimer. Je pense que les gens pensaient que j’étais juste quelqu’un de déprimé qui écrivait des chansons tristes, et là ils vont voir que je ne suis pas nécessairement ça. C’est le fun de pouvoir aller chercher les gens d’une autre façon.

Les douze travaux de Béatrice, un nouveau rendez-vous hebdomadaire à déguster pour les passionnés de design ou les fans de Coeur de Pirate. À visionner dès le jeudi 28 mars à 21 h sur CASA.