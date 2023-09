Léo-Paul Dion : confessions d’un tueur

Printemps 1963, la terreur règne dans la capitale à la suite de la disparition de quatre jeunes garçons. Les policiers sont sur les dents, et les familles ont peur pour leurs enfants. Les soupçons pèsent sur Léo-Paul Dion, un homme au lourd passé criminel qui vient d’être remis en liberté. Dion finit par avouer ses crimes. Son procès est retentissant, et la preuve est accablante. Guy Bertrand, un jeune avocat jusqu’alors inconnu, prend la défense de ce tueur d’enfants et tente de le sauver de la peine de mort. Me Bertrand plaidera alors la société d’être responsable de la création de ce « monstre » : où s’arrête le mal et où commence la maladie mentale?