Les plus grands joueurs d’improvisation du Québec s’affrontent chaque semaine lors d’un tournoi épique, sans règles et sans merci. LE PUNCH CLUB permet aux joueuses et aux joueurs de s’affronter en formule un contre un dans une compétition survoltée mettant en scène les performances improvisées des meilleurs talents comiques de la province.

Improvisateurs : Marie-Soleil Dion, Virginie Fortin, Mehdi Bousaidan, André Robitaille, LeLouis Courchesne, Marie-Ève Morency, Michelle Desrochers et Vincent Bolduc. Commentateurs : Richardson Zéphir et Ève Côté. Intervieweuse : Tammy Verge. Maître de cérémonie : Robert Nelson.