Le parc des Braves

À 39 ans, Marie Rousseau devient veuve. Son mari lui a laissé de lourdes dettes. La vie n'est pas facile à Québec durant la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle essaie de sauver les apparences et d'assurer l'éducation de ses enfants. Émile est celui qui la préoccupe le plus: à 18 ans, il est en âge d'être conscrit et il a le goût de s'enrôler pour l'aventure et l'uniforme. Colette, 15 ans, est la perle du couvent des Ursulines et la confidente de sa mère. Mais si elle offre au monde un visage serein, dans ses yeux s'allument les premiers indices de passions profondes. Il y a aussi Michel, le plus jeune, Tancrède, le beau-frère de Marie et colonel à la retraite, ainsi que Pierre-Paul, le frère cadet de Marie, un coureur de jupons invétéré.