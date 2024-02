Après avoir élevé ses enfants dans une grande maison centenaire, l’animatrice et productrice Julie Snyder est fin prête à tourner la page et à amorcer un nouveau chapitre de sa vie. Comment fera-t-elle pour passer de 10 000 à 2 500 pieds carrés, taille de son nouvel appartement ? Avant d’emménager, il faudra faire des réparations à la grande maison d’Outremont pour la vendre, décorer le nouveau condo pour mieux l’habiter, se départir des trésors accumulés au fil des ans et finalement, déménager. Bonjour le stress!