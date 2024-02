Le dernier chapitre : La vengeance

Président du chapitre torontois des Triple Sixers, l'une des bandes de motards les plus puissantes au monde, Bob Durelle est au sommet de son pouvoir et de son influence. Il ne fait face à aucune opposition significative, ni à l'intérieur de son organisation, ni à l'extérieur, et la police n'a pas réussi à le coincer. Mais le monde de Bob commence à s'écrouler le jour où le président international des Sixers est assassiné sous ses yeux. C'est le premier d'une série d'événements échappant complètement à son contrôle qui menacent de le submerger. Sa femme Karen veut fuir avec leurs enfants ce constant climat de violence. Roots Racine tend faussement à Bob la main de l'amitié tout en complotant sans cesse pour saper son autorité. Son ancien ami Ross Desbiens sort de l'ombre et s'attaque à la domination des Sixers en mettant sur pied un club rival de motards.