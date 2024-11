Qu’ils aient été de la sphère politique, économique ou médiatique, tous les yeux étaient rivés sur le compte à rebours vers le nouveau millénaire. Afin de comprendre les racines de cette crise et pourquoi le bogue de l’an 2000 a autant marqué les esprits, Guillaume Lambert rencontre ceux et celles qui étaient aux premières loges de ce moment historique. Est-ce que le monde est réellement passé près d'un cataclysme? Est-ce que le Québec a craint le bogue? Appuyé par des images d’archives et par des mises en scène cocasses, Guillaume se demande aussi ce que nous avons collectivement appris de ce non-événement unique, de ce qu’il a laissé comme héritage culturel, et si le monde est prêt pour un potentiel prochain bogue.