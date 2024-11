Guillaume Lambert revient à la télé avec un documentaire surprenant

On connaît surtout Guillaume Lambert pour son travail de scénariste et comédien, mais celui-ci brille également à l'occasion à titre d'animateur. Il le prouvera une fois de plus sous peu, alors qu'il présentera à la télé un documentaire surprenant, qui revisite un événement marquant survenu il y a une vingtaine d'années : le fameux bogue de l'an 2000.

Pour rappel, il y a tout juste 25 ans, l'entrée dans un nouveau millénaire faisait les manchettes dans le monde entier, alors qu'on croyait à l'époque qu'un bogue informatique de grande ampleur surviendrait lors de l'arrivée en l'an 2000. C'est dans cette optique que Guillaume Lambert mène l'enquête sur ce non-événement, non sans une pointe d'humour, dans le documentaire Le bogue de l'an 2000.

Au cours des 6 épisodes de cette série pas comme les autres, en plus de mises en scène comiques, le comédien rencontre plusieurs artistes et intervenants qui gardent un souvenir indélébile du moment. Parmi ceux-ci, citons Bruno Blanchet, connu pour son truculent personnage du Bogue de l'an 2000, la cheffe d'unité du soutien informatique de la Banque Nationale, Johanne Duhaime, ou encore Patrick Masbourian, qui devait couvrir l'événement en direct. Le but? Faire la lumière sur la véritable crise ayant eu lieu deux décennies plus tôt. Car, aux dires de Guillaume Lambert : « Comme dans toute bonne crise, il y a toujours deux extrêmes : ceux qui capotent et dramatisent, et les sceptiques qui dédramatisent [...]. »

Le documentaire permettra de répondre à plusieurs questions sur ce moment historique qui était sur toutes les lèvres en 1999, en plus d'instaurer une réflexion, à savoir si le monde est prêt à affronter un potentiel nouveau bogue, en cette ère de cyberattaques et de pannes informatiques successives. Voilà une proposition télévisuelle différente que nous ne voudrons pas manquer et qui risque de faire jaser!