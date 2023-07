La vie parfaite

Éric Pedneault, son fils Mathis, Julie Péloquin, son ado Élodie et leur «bébé miracle» Mégane vivent au rythme affolé des familles modernes depuis qu'Éric et Julie ont décidé de vivre ensemble, il y a deux ans. Entre le boulot, la garderie de la petite, le secondaire de l'aînée, la maternelle du deuxième et la gestion des ex, ils peinent à souffler. Ils doivent pourtant travailler en fou pour payer la grosse cabane, les deux voitures, l'ordinateur dernier cri et les 1000 babioles considérées comme essentielles dans notre monde. Les Pedneault-Péloquin sont les dignes représentants de notre mode de vie en accéléré, des contre-exemples parfaits de la simplicité volontaire. Leur vie se complique à la mort du père d'Éric. Sa mère Estelle hérite d'un gouffre financier et viendra habiter chez eux en attendant...