Recherchiste pour le populaire talk-show Et voici Jean-Michel!, animé par un être narcissique et imbu de lui-même, Geneviève Lavoie oeuvre à Télé-Montréal, entourée de personnages colorés, le réalisateur Laurent Guindon, le régisseur Joël Godin, la scripte assistante Isabelle Marchand et le recherchiste Frédéric Labonté. Situations cocasses et imprévues viennent pimenter le quotidien de cette folle équipe dans cette satire des coulisses de la télévision.