Printemps 2006. Un climat de terreur règne dans l’Ouest de Montréal. Depuis des semaines, un homme s’introduit dans les résidences à la tombée de la nuit et menace les résidents à la pointe d’un revolver. Il les séquestre, les vole, puis disparaît dans la nuit. Entre 2006 et 2009, l’inconnu commettra un meurtre, 13 invasions de domicile, trois tentatives de meurtre et une prise d’otage, en plus de laisser des dizaines de familles traumatisées.

À travers le regard aiguisé du journaliste Patrick Lagacé, qui s’intéresse à ce cas depuis plus d’une décennie et qui est un fin observateur du travail policier, la série fera la lumière sur plusieurs aspects de cette histoire qui sont, jusqu’à ce jour, restés dans l’ombre. Pour des dizaines de policiers impliqués et aussi quelques victimes, ce sera l’occasion de faire un retour sur les événements et d’apporter un point de vue unique sur l’enquête.